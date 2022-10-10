Стало відомо, коли запрацює сервіс "е-Черга" для водіїв вантажівок — Finance.ua

Стало відомо, коли запрацює сервіс "е-Черга" для водіїв вантажівок Вчора 09:15 — Казна та Політика

Стало відомо, коли запрацює сервіс "е-Черга" для водіїв вантажівок

Безкоштовний сервіс «е-Черга», який дасть змогу водіям вантажівок приїжджати на пункт пропуску перед самим проходженням контролю, запрацює в тестовому режимі наприкінці жовтня.

Про це повідомив заступник голови Держслужби України з безпеки на транспорті (ДСБТ) Микита Лагунін.

«Система автоматично, без людського втручання, розподілятиме заявників на два потоки — пріоритетна черга і загальна. Право першочергового проїзду матимуть, зокрема, перевізники швидкопсувних товарів. Які саме товари транспортує перевізник, система „е-Черга“ розрізнятиме за даними з митної декларації, відомості про яку потрібно буде вносити під час запису в чергу. Для будь-яких інших товарів пріоритетів, передбачених чинною нормативною базою, не буде», — пояснив Лагунін.

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Серед переваг проєкту «е-Черга» для держави представник ДСБТ назвав можливість оперативно відстежувати та аналізувати транспортні потоки на окремих ділянках трас, що ведуть до кордону.

Крім того, цей сервіс допоможе в боротьбі з корупційними ризиками завдяки прозорості системи та усуненню впливу людського чинника на просування в черзі окремих транспортних засобів, зазначив він.

«Впровадження „е-Черга“ сприятиме оптимізації бізнес-процесів через зручний механізм онлайн-запису та моніторингу просування черги для перетину кордону, мінімізації часу фізичного простою вантажівки безпосередньо в живій черзі на кордоні. Це, у свою чергу, знизить собівартість послуги перевезення, оскільки зменшиться час простою вантажівки перед кордоном», — зазначив Лагунін.

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