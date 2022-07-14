Стало відомо, коли Україна отримає 1 млрд євро від ЄС та на що підуть гроші — Finance.ua

Стало відомо, коли Україна отримає 1 млрд євро від ЄС та на що підуть гроші Вчора 11:30 — Казна та Політика

Стало відомо, коли Україна отримає 1 млрд євро від ЄС та на що підуть гроші

Україна днями отримала 1,7 млрд доларів від США, а до кінця місяця очікує отримати ще 1 млрд євро від Європейського Союзу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке відбулося у Чернігівській області.

«Ці кошти допомагатимуть нам вистояти та почати швидку відбудову нашої держави. Дякуємо нашим партнерам за цю солідарну підтримку України», — сказав прем’єр.

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Нагадаємо, 13 липня виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що Рада Європейського Союзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

Раніше західні ЗМІ писали, що країни Євросоюзу не можуть домовитися про пакет у 8,8 млрд євро для України, тому Брюссель запропонував виділити мільярд у якості швидкої фінансової допомоги.

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УНІАН За матеріалами:

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