Стало відомо, коли Україна отримає 1 млрд євро від ЄС та на що підуть гроші — Finance.ua
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Стало відомо, коли Україна отримає 1 млрд євро від ЄС та на що підуть гроші

Казна та Політика
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Стало відомо, коли Україна отримає 1 млрд євро від ЄС та на що підуть гроші
Стало відомо, коли Україна отримає 1 млрд євро від ЄС та на що підуть гроші
Україна днями отримала 1,7 млрд доларів від США, а до кінця місяця очікує отримати ще 1 млрд євро від Європейського Союзу.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке відбулося у Чернігівській області.
«Ці кошти допомагатимуть нам вистояти та почати швидку відбудову нашої держави. Дякуємо нашим партнерам за цю солідарну підтримку України», — сказав прем’єр.
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Нагадаємо, 13 липня виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що Рада Європейського Союзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України.
Раніше західні ЗМІ писали, що країни Євросоюзу не можуть домовитися про пакет у 8,8 млрд євро для України, тому Брюссель запропонував виділити мільярд у якості швидкої фінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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