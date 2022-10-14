Стало відомо, коли планують створити повноцінну цифрову систему соціальних послуг — Finance.ua

Стало відомо, коли планують створити повноцінну цифрову систему соціальних послуг Вчора 16:14 — Казна та Політика

Повноцінну цифрову систему соціальних послуг планують створити до кінця 2023 року.

Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, повідомляє Telegram-канал «Що з економікою?».

За її словами, соціальна система в Україні складна і не зафіксована. Немає сервісу з усією інформацією, щоб людина могла дізнатися, на яку допомогу має право. Те, що людям важко розібратися в соціальній сфері, створює широкий ринок юридичних послуг. Безліч юристів допомагають громадянам з українським соціальним законодавством. Тому важливо впорядкувати інформацію, цифровізувати і спростити систему надання послуг.

Читайте також В Україні запровадять універсальну соціальну допомогу: хто зможе отримати

«Ми вже розробляємо єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Поки звучить складно. Думаю, ми придумаємо більш user friendly назву», — каже вона.

Під час війни легко втратити паперові документи, а разом з тим і право на певну допомогу. ЄІССС має вирішити цю проблему та повністю цифровізувати взаємодію між громадянами і державою.

Система охопить 16 різних регістрів: дані щодо людей з інвалідністю, інформацію з Пенсійного фонду, інформацію, що опрацьовується в управліннях соціального захисту населення тощо.

Наразі оцифровано вже шість різних виплат. На черзі — оформлення субсидій, житлово-комунальних, виплати ВПО.

«Ми плануємо мати повноцінну цифрову систему до кінця 2023. Вона, можливо, не повністю замінить весь людський фактор. Але ми будемо краще взаємодіяти з громадянами і орієнтуватися, яка допомога їм потрібна», — резюмує заступниця міністра.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.