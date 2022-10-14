Стало відомо, коли планують створити повноцінну цифрову систему соціальних послуг — Finance.ua

Стало відомо, коли планують створити повноцінну цифрову систему соціальних послуг
Повноцінну цифрову систему соціальних послуг планують створити до кінця 2023 року.
Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, повідомляє Telegram-канал «Що з економікою?».
За її словами, соціальна система в Україні складна і не зафіксована. Немає сервісу з усією інформацією, щоб людина могла дізнатися, на яку допомогу має право. Те, що людям важко розібратися в соціальній сфері, створює широкий ринок юридичних послуг. Безліч юристів допомагають громадянам з українським соціальним законодавством. Тому важливо впорядкувати інформацію, цифровізувати і спростити систему надання послуг.
«Ми вже розробляємо єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Поки звучить складно. Думаю, ми придумаємо більш user friendly назву», — каже вона.
Під час війни легко втратити паперові документи, а разом з тим і право на певну допомогу. ЄІССС має вирішити цю проблему та повністю цифровізувати взаємодію між громадянами і державою.
Система охопить 16 різних регістрів: дані щодо людей з інвалідністю, інформацію з Пенсійного фонду, інформацію, що опрацьовується в управліннях соціального захисту населення тощо.
Наразі оцифровано вже шість різних виплат. На черзі — оформлення субсидій, житлово-комунальних, виплати ВПО.
«Ми плануємо мати повноцінну цифрову систему до кінця 2023. Вона, можливо, не повністю замінить весь людський фактор. Але ми будемо краще взаємодіяти з громадянами і орієнтуватися, яка допомога їм потрібна», — резюмує заступниця міністра.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Поділитися новиною