Стало відомо, коли планують створити повноцінну цифрову систему соціальних послуг — Finance.ua
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Стало відомо, коли планують створити повноцінну цифрову систему соціальних послуг

Казна та Політика
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Повноцінну цифрову систему соціальних послуг планують створити до кінця 2023 року.
Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, повідомляє Telegram-канал «Що з економікою?».
За її словами, соціальна система в Україні складна і не зафіксована. Немає сервісу з усією інформацією, щоб людина могла дізнатися, на яку допомогу має право. Те, що людям важко розібратися в соціальній сфері, створює широкий ринок юридичних послуг. Безліч юристів допомагають громадянам з українським соціальним законодавством. Тому важливо впорядкувати інформацію, цифровізувати і спростити систему надання послуг.
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«Ми вже розробляємо єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Поки звучить складно. Думаю, ми придумаємо більш user friendly назву», — каже вона.
Під час війни легко втратити паперові документи, а разом з тим і право на певну допомогу. ЄІССС має вирішити цю проблему та повністю цифровізувати взаємодію між громадянами і державою.
Система охопить 16 різних регістрів: дані щодо людей з інвалідністю, інформацію з Пенсійного фонду, інформацію, що опрацьовується в управліннях соціального захисту населення тощо.
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Наразі оцифровано вже шість різних виплат. На черзі — оформлення субсидій, житлово-комунальних, виплати ВПО.
«Ми плануємо мати повноцінну цифрову систему до кінця 2023. Вона, можливо, не повністю замінить весь людський фактор. Але ми будемо краще взаємодіяти з громадянами і орієнтуватися, яка допомога їм потрібна», — резюмує заступниця міністра.
Стало відомо, коли планують створити повноцінну цифрову систему соціальних послуг
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За матеріалами:
Finance.ua
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