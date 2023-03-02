Стало відомо, коли місія МВФ почне роботу над новою програмою для України — Finance.ua

Стало відомо, коли місія МВФ почне роботу над новою програмою для України Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Стало відомо, коли місія МВФ почне роботу над новою програмою для України

Місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу над новою програмою кредитування для України разом із представниками українського уряду у Варшаві з 8 березня.

Як повідомив у ефірі національного телемарафону міністр фінансів Сергій Марченко, очікується, що робота місії триватиме до 15 березня.

«Там ми погоджуватимемо і умови, і наповнення, і обсяги, і так далі. Зараз говорити конкретні деталі поки що зарано, тому що там є багато питань в рамках внутрішньої дискусії Фонду», — сказав міністр.

Марченко пояснив, що в раді директорів МВФ є «певні протиріччя», оскільки не всі країни зі 180 членів Фонду підтримують Україну.

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«Тому, щоб ми отримали повний консенсус та підтримку, треба трохи попрацювати, у тому числі й усередині цієї організації», — зауважив голова Мінфіну.

Він наголосив, що українська сторона активно працює над цим.

«Думаю, знайдемо необхідні рішення, щоб, починаючи вже з квітня, ми мали повноцінну програму з Фондом», — додав Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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