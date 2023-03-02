Стало відомо, коли місія МВФ почне роботу над новою програмою для України — Finance.ua

Стало відомо, коли місія МВФ почне роботу над новою програмою для України
Місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу над новою програмою кредитування для України разом із представниками українського уряду у Варшаві з 8 березня.
Як повідомив у ефірі національного телемарафону міністр фінансів Сергій Марченко, очікується, що робота місії триватиме до 15 березня.
«Там ми погоджуватимемо і умови, і наповнення, і обсяги, і так далі. Зараз говорити конкретні деталі поки що зарано, тому що там є багато питань в рамках внутрішньої дискусії Фонду», — сказав міністр.
Марченко пояснив, що в раді директорів МВФ є «певні протиріччя», оскільки не всі країни зі 180 членів Фонду підтримують Україну.
«Тому, щоб ми отримали повний консенсус та підтримку, треба трохи попрацювати, у тому числі й усередині цієї організації», — зауважив голова Мінфіну.
Він наголосив, що українська сторона активно працює над цим.
«Думаю, знайдемо необхідні рішення, щоб, починаючи вже з квітня, ми мали повноцінну програму з Фондом», — додав Марченко.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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