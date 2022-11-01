Стало відомо, чи будуть у Києві планові відключення водопостачання — Finance.ua

Стало відомо, чи будуть у Києві планові відключення водопостачання Вчора 19:44 — Казна та Політика

Планових відключень водопостачання у Києві не буде, минулі відключення застосовувалися через проблеми з електромережами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі інформаційного телемарафону.

Читайте також У Київській області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла

«Планові відключення водопостачання — про це ніколи не йшла мова, і, я сподіваюся, не буде йти. Відключення було пов’язане виключно з проблемами електромереж: насоси, які працюють у водоканалі, були непрацездатні, коли не було електроенергії. Таких речей не планується в Києві, особливо в зимовий час», — сказав міський голова.

Кличко закликав усіх економити електрику та вимикати непотрібні електроприлади, тому що від цього залежить система енергопостачання не тільки в Києві, а і взагалі по Україні.

31 жовтня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл території України, випустивши 50 ракет.

На різних напрямках підрозділи протиповітряної оборони України знищили 45 ворожих крилатих ракет.

Кілька ракет влучили у об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України.

Читайте також Відключення світла на сьогодні запланували для семи областей: перелік

Зокрема, через обстріли було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Київській області, внаслідок чого 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання, без світла — 350 тисяч помешкань киян.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.