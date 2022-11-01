Стало відомо, чи будуть у Києві планові відключення водопостачання — Finance.ua
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Стало відомо, чи будуть у Києві планові відключення водопостачання

Казна та Політика
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Планових відключень водопостачання у Києві не буде, минулі відключення застосовувалися через проблеми з електромережами.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі інформаційного телемарафону.
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«Планові відключення водопостачання — про це ніколи не йшла мова, і, я сподіваюся, не буде йти. Відключення було пов’язане виключно з проблемами електромереж: насоси, які працюють у водоканалі, були непрацездатні, коли не було електроенергії. Таких речей не планується в Києві, особливо в зимовий час», — сказав міський голова.
Кличко закликав усіх економити електрику та вимикати непотрібні електроприлади, тому що від цього залежить система енергопостачання не тільки в Києві, а і взагалі по Україні.
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31 жовтня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл території України, випустивши 50 ракет.
На різних напрямках підрозділи протиповітряної оборони України знищили 45 ворожих крилатих ракет.
Кілька ракет влучили у об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України.
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Зокрема, через обстріли було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Київській області, внаслідок чого 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання, без світла — 350 тисяч помешкань киян.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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