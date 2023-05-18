Стала відома вартість VR гарнітури Apple — Finance.ua

Стала відома вартість VR гарнітури Apple 18.05.2023, 02:29 — Технології&Авто

Стала відома вартість VR гарнітури Apple

Перша VR-гарнітура від американського технологічного гіганта Apple під назвою Reality Pro буде коштувати близько $4000.

Про це повідомили журналісти Wccftech з посиланням на аналітиків, які вивчили постачальників IT-гіганта та компоненти, з яких складається гаджет.

Зазначається, що Apple має декілька постачальників для свого першого шолома доповненої реальності, при цьому кожен з них відіграє важливу роль у запуску, забезпечуючи гарнітуру окремими необхідними компонентами.

«Очікується, що через використання дорогих компонентів, ціна на пристрій буде в діапазоні від $3000 до $4000», — йдеться у публікації Wccftech.

В останньому прогнозі аналітика TF International Securities Мінґ-Чі Куо зазначено, що у VR-шоломі буде два чипсети від TSMC. Однак інсайдер і журналіст Bloomberg Марк Гурман вважає, що основним процесором буде M 2 від Apple, який виконуватиме складніші завдання, такі як відтворення контенту змішаної реальності.

«Навіть якщо ціна становитиме $4000, прибуток Apple складе всього від $900 млн до $1,2 млрд. Подальше зростання популярності галузі та прибутків, ймовірно, залежить від того факту, що Apple інвестує в цю категорію у довгостроковій перспективі», — сказав Куо.

noworries За матеріалами:

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