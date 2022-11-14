Стабільний тренд. Українці дедалі рідше їдуть до ЄС через війну — Finance.ua

Стабільний тренд. Українці дедалі рідше їдуть до ЄС через війну Сьогодні 18:03

У вересні кількість біженців, що приїжджають з України до ЄС, зменшилася. Найбільше зниження виїздів спостерігається у Польщі, Німеччині та Франції. Намітилася стабільна тенденція — до ЄС через війну їде дедалі менше українців.

Великої хвилі біженців до Європи не спостерігається навіть на тлі недавніх ракетних ударів з боку рф. А експерти прогнозують, що нової великої хвилі біженців, швидше за все, не буде.

В яких країнах ЄС українців найбільше

У вересні українці менше просили статусу тимчасового захисту в ЄС, повідомляє Schengenvisainfo.com

За даними Євростату, у вересні Польща прийняла на 13 735 біженців менше порівняно із серпнем. Також кількість громадян України, яким було запропоновано тимчасовий захист, скоротилася на 10 160 та 2 830 у Франції та Німеччині відповідно. Збільшення кількості українців було зареєстровано у деяких інших європейських країнах, таких як Ірландія (900), Данія (345) та Кіпр (105). А Люксембург, Мальта та Румунія прийняли менш як десять осіб з України.

За весь час війни Польща повідомила про найбільшу кількість громадян України, які отримали тимчасовий захист — 1,4 мільйона осіб. За нею слідують Німеччина (813 725 осіб), Іспанія (145 825 осіб) та Болгарія (134 790).

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