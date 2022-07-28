США знову значно підвищили базову ставку — Finance.ua

США знову значно підвищили базову ставку Вчора 12:43 — Кредит&Депозит

Федеральна резервна система США вдруге за 28 років підвищила базову процентну ставку на 0,75 процентних пункту до діапазону 2,25-2,5%.

Про це повідомила ФРС США

Відомство зазначає, що такий крок був зроблений через зростання інфляції на тлі вторгнення росії в Україну. Для утримання цільового показника інфляції в довгостроковій перспективі на рівні 2 відсотків було прийнято рішення підвищити базову процентну ставку на 75 базисних пункту.

Також в ФРС не виключають подальше підвищення базової ставки.

«В оцінках комітету буде враховуватися широкий спектр інформації, в тому числі показники громадської охорони здоров’я, стану ринку праці, інфляційного тиску та інфляційних очікувань, а також фінансові та міжнародні події», — йдеться в повідомленні ФРС.

Нагадаємо, в червні Федеральна резервна система США теж підвищила базову ставку на 0,75 процентного пункту до діапазону 1,5-1,75% вперше за 28 років.

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