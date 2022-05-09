США зможуть схвалити $33 млрд допомоги Україні вже в травні – спікер Палати представників — Finance.ua
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США зможуть схвалити $33 млрд допомоги Україні вже в травні – спікер Палати представників

Вчора 15:34Казна та Політика
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США зможуть схвалити $33 млрд допомоги Україні вже в травні – спікер Палати представниківСША зможуть схвалити $33 млрд допомоги Україні вже в травні – спікер Палати представників
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що американські законодавці усвідомлюють терміновість затвердження запропонованого пакету допомоги Україні на суму $33 мільярди, хоча вона не почала прогнозувати, коли американський Конгрес зможе прийняти його.
Про це пише видання Bloomberg.
«Я думаю, що ми зможемо зробити це якнайшвидше. Ми дуже добре уявляємо собі потреби та терміновість, і, знову ж таки, у нас буде двопартійна позиція, коли ми просуватимемося вперед», — сказала Пелосі.
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На запитання, чи Конгрес прийме пакет цього місяця, вона відповіла: «Я думаю, ми повинні це зробити».
Минулого місяця президент США Джо Байден запросив $33 мільярди на військову та гуманітарну допомогу Україні та іншим країнам, які постраждали від вторгнення росії. Незважаючи на двопартійну підтримку допомоги Україні, план виявився втягнутим у законодавчі маневри, оскільки демократи розглядають можливість виділення 10 мільярдів доларів на вакцини та лікування вірусу Covid-19, тоді як республіканці кажуть, що це змусить їх провести голосування щодо політики обмеження меж, пов’язаної із пандемією.
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Окремо заклик спікера Палати представників до уряду США включити росію до списку держав-спонсорів тероризму за дії, пов’язані з її вторгненням в Україну, спричинив відсіч з боку посла США до ООН Лінди Томас-Грінфілд.
«Я думаю, що росія сама внесла себе до цього списку держав-спонсорів тероризму... Нам немає необхідності включати їх до цього списку», — сказала вона.
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В інтерв’ю MSNBC, показаному 6 травня, Ненсі Пелосі знову підтримала прохання Президента України Володимира Зеленського про офіційне включення Росії до цього списку.
«Якщо Росія не включена до списку держав-спонсорів тероризму, порвіть цей список», — сказала вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: ICTV
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