США збільшили експорт скрапленого газу майже на 5% — Finance.ua

США збільшили експорт скрапленого газу майже на 5% Сьогодні 04:45 — Енергетика

США в жовтні 2022 року експортували близько 8,76 млрд кубометрів скрапленого природного газу (СПГ), що на 4,9% вище за показники попереднього місяця, йдеться в щомісячному звіті Міненерго США, повідомляє УНН.

Основними споживачами СПГ стали Франція та Велика Британія.

Експорт СПГ у жовтні виявився на 4,9% вищим, ніж місяцем раніше, і на 3,9% більше, ніж у жовтні 2021 р. Всього було відправлено 97 танкерів.

Основними напрямками постачання стали Франція (1,38 млрд куб. м), Велика Британія (1,3 млрд куб. м), Нідерланди (1,15 млрд куб. м), Південна Корея (0,89 млрд куб. м) та Китай (0,76 млрд куб. м). На ці країни припало 62,6% усіх постачань США.

При цьому частка постачання СПГ до Європи знизилася з 74,5% до 66,9%. А ось постачання до країн Азії, навпаки, зросли — до 29,7% у жовтні. Інші обсяги були направлені до країн Латинської Америки.

Загалом у січні-жовтні 2022 року США експортували близько 391,13 млрд куб. м СПГ, із них 61,84 млрд куб. м СПГ було відправлено до Європи.

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