США збільшили експорт нафти в Європу до шестирічного максимуму – Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США збільшили експорт нафти в Європу до шестирічного максимуму – Bloomberg

Вчора 07:48Енергетика
294
США збільшили експорт нафти в Європу до шестирічного максимуму – BloombergСША збільшили експорт нафти в Європу до шестирічного максимуму – Bloomberg
Експорт сирої нафти із США до Європи у квітні зріс до максимуму з 2016 року, коли США дозволили вивозити сировину.
Про це пише Bloomberg з посиланням на дані щодо руху суден.
Нафтові компанії США відправили європейським покупцям майже 50 млн барелів із великих терміналів у Техасі та Луїзіані. Це майже половина загального обсягу нафти, яку направили за кордон з Мексиканської затоки, зазначило агентство.
До Європи у квітні попрямували, зокрема, три найбільші нафтові танкери. Кожен із них може вмістити по 2 млн барелів.
Читайте також
ЄС прагне знизити свою залежність від нафти і газу з рф та шукає альтернативні джерела енергоресурсів. Зокрема, Євросоюз активізує співпрацю з африканськими країнами.
Очікується, що обмеження щодо російської нафти увійдуть до шостого пакету санкцій проти рф. Заборону імпорту нафти в ЄС можуть запровадити наприкінці 2022 року або з 2023 року, а до цього — поступово обмежувати постачання, писав раніше Bloomberg з посиланням на джерела в Брюсселі. Виняток можуть зробити лише для Угорщини та Словаччини, які майже повністю залежать від нафти з рф.
Місце для вашої реклами
Світовий нафтовий ринок вже втратив 1 млн барелів нафти з рф, і в травні ця цифра може збільшитися вдвічі, прогнозує глава нафтогазової компанії BP Бернард Луні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.