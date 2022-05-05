США збільшили експорт нафти в Європу до шестирічного максимуму – Bloomberg — Finance.ua

США збільшили експорт нафти в Європу до шестирічного максимуму – Bloomberg

Вчора 07:48 — Енергетика

США збільшили експорт нафти в Європу до шестирічного максимуму – Bloomberg

Експорт сирої нафти із США до Європи у квітні зріс до максимуму з 2016 року, коли США дозволили вивозити сировину.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані щодо руху суден.

Нафтові компанії США відправили європейським покупцям майже 50 млн барелів із великих терміналів у Техасі та Луїзіані. Це майже половина загального обсягу нафти, яку направили за кордон з Мексиканської затоки, зазначило агентство.

До Європи у квітні попрямували, зокрема, три найбільші нафтові танкери. Кожен із них може вмістити по 2 млн барелів.

ЄС прагне знизити свою залежність від нафти і газу з рф та шукає альтернативні джерела енергоресурсів. Зокрема, Євросоюз активізує співпрацю з африканськими країнами.

Очікується, що обмеження щодо російської нафти увійдуть до шостого пакету санкцій проти рф. Заборону імпорту нафти в ЄС можуть запровадити наприкінці 2022 року або з 2023 року, а до цього — поступово обмежувати постачання, писав раніше Bloomberg з посиланням на джерела в Брюсселі. Виняток можуть зробити лише для Угорщини та Словаччини, які майже повністю залежать від нафти з рф.

Світовий нафтовий ринок вже втратив 1 млн барелів нафти з рф, і в травні ця цифра може збільшитися вдвічі, прогнозує глава нафтогазової компанії BP Бернард Луні.

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