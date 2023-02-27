США запровадили 200% мито на алюміній з рф — Finance.ua

США запровадили 200% мито на алюміній з рф
США ввели мито на імпорт алюмінію з росії у розмірі 200%. Указ підписав президент США Джо Байден.
Як повідомляється на сайті Білого дому, мито почне діяти з 10 березня 2023 року, а через місяць пошириться на товари, виготовлені з російського алюмінію в третіх країнах.
Як зазначають у Білому домі, війна росії проти України спричинила зростання світових цін на енергоносії, що завдало прямої шкоди алюмінієвій промисловості США.
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російська алюмінієва промисловість є ключовою частиною оборонно-промислової бази росії і відіграє важливу роль у постачанні росії зброї та боєприпасів, що використовуються у війні.
Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів оголосив у п’ятницю, 24 лютого, новий пакет допомоги Україні на суму 2 млрд доларів із фонду Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яку буде приурочено до першої річниці повномасштабного вторгнення.
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