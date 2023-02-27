США запровадили 200% мито на алюміній з рф — Finance.ua

США запровадили 200% мито на алюміній з рф Сьогодні 19:36 — Світ

США ввели мито на імпорт алюмінію з росії у розмірі 200%. Указ підписав президент США Джо Байден.

Як повідомляється на сайті Білого дому, мито почне діяти з 10 березня 2023 року, а через місяць пошириться на товари, виготовлені з російського алюмінію в третіх країнах.

Як зазначають у Білому домі, війна росії проти України спричинила зростання світових цін на енергоносії, що завдало прямої шкоди алюмінієвій промисловості США.

Читайте також ЄС схвалив десятий пакет санкцій проти росії

російська алюмінієва промисловість є ключовою частиною оборонно-промислової бази росії і відіграє важливу роль у постачанні росії зброї та боєприпасів, що використовуються у війні.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів оголосив у п’ятницю, 24 лютого, новий пакет допомоги Україні на суму 2 млрд доларів із фонду Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яку буде приурочено до першої річниці повномасштабного вторгнення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.