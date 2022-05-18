США запропонували ЄС ввести податок на російську нафту і направити частину грошей Україні — Finance.ua

США запропонували ЄС ввести податок на російську нафту і направити частину грошей Україні

Вчора 09:45 — Світ

Міністерство фінансів США планує запропонувати на фінансовій зустрічі G7, щоб європейські країни ввели мита на російську нафту. Це має стати швидшою альтернативою прямому нафтовому ембарго.

Про це повідомляє Reuters

Тарифний механізм, який буде запропонований Сполученими Штатами, буде розроблений для того, щоб утримати російську нафту на ринку, але обмежити обсяг доходів, які можуть надходити до москви від експорту, заявили журналістам у Брюсселі представники Міністерства фінансів. Міністри фінансів і керуючі центральними банками з «Великої сімки» повинні зустрітися в Брюселі наприкінці цього тижня.

За словами чиновників, гроші від мит можна було б направити до фонду відновлення і реконструкції України, змусивши москву оплатити хоча б частину масштабних зусиль з відновлення.

Представники Мінфіну США заявили, що оскільки російська нафта продається зі знижкою в порівнянні зі світовими еталонами, мито може бути встановлена на рівні, який одночасно компенсує частину цього розриву і знижує прибуток росії. Але вона повинна бути досить низькою, щоб росія заробляла більше, ніж її виробничі витрати, що дає їй стимул продовжувати експорт.

Залишивши російську нафту на ринку, заявили чиновники, вони зможуть уникнути можливих подальших стрибків цін на нафту через європейське ембарго, що може компенсувати вплив ембарго на доходи росії.

Чиновники заявили, що багато урядів дуже хочуть якнайшвидше припинити купувати російську нафту, але це пов’язано з високим ризиком того, що пряме ембарго може значно підвищити ціну на нафту.

За їх словами, Міністерство фінансів США розглядає механізми ціноутворення, включаючи мита, щоб допомогти захистити світову економіку від подальшого збитку від високих цін на енергоносії.

Пропозиція надійшла після того, як лідер G7 Маріо Драгі минулого тижня під час зустрічі з президентом США Джо Байденом висунув ідею створення картелю покупців нафти, щоб допомогти обмежити ціни.

Офіційні особи Європейського Союзу розглядають поетапне ембарго на імпорт російської нафти в якості своєї наступної відповіді на війну москви проти України, але заклопотаність деяких східноєвропейських країн з приводу поставок являє собою серйозну перешкоду для цього плану.

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