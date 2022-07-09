США закликали Японію припинити криптовалютні операції в росії — Finance.ua

США закликали Японію припинити криптовалютні операції в росії Вчора 09:38 — Фінтех і Картки

США закликали Японію припинити криптовалютні операції в росії

Американські дипломати закликали Японію посилити тиск на криптовалютні біржі та майнерів країни, щоб змусити їх розірвати зв’язки з росією.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними обізнаних джерел, США адресували запит кільком із 31 офіційно ліцензованих криптобірж Японії, які ще працюють у росії. Також дипломати попросили Токіо вжити заходів для припинення майнінгових операцій в Іркутській області.

У відповідь на запит представники Агентства фінансових послуг (FSA) Японії знову зажадали від місцевих бірж розірвати всі контакти з росією.

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Держдепартамент США заявив, що Вашингтон та його союзники «єдині в нашій рішучості залучити росію до відповіді» за війну проти України.

«Ми продовжимо оцінювати ефективність поточних заходів і готові вжити подальших кроків», — заявив представник держдепартаменту.

Багато опитаних FT торгових платформ заявили, що наразі вони не ведуть діяльність в рф. Зокрема, свою роботу після запиту FSA припинила біткойн-біржа Decurret. Топ-менеджер неназваної біржі розповів ЗМІ як мінімум про одну майнінгову компанію, яка розірвала відносини з росією в червні після запиту США.

Однак деякі криптовалютні проекти створили складну мережу дочірніх фірм, щоб працювати в рф.

Колишній глава однієї біржі на умовах анонімності підтвердив, що на японські криптовалютні платформи останнім часом чинять посилений тиск для того, щоб змусити їх до зупинки майнінгових та бек-офісних операцій у рф.

При цьому йому відома принаймні одна біржа, яка вирішила зберегти свій бізнес, створивши фіктивну компанію в Сінгапурі і направляючи платежі через неї.

Нагадаємо, Японія приєдналася до багатьох країн, які наклали санкції на росію у відповідь на військове вторгнення в Україну. Загалом обмеження діють щодо приблизно 550 осіб та 40 організацій з рф.

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