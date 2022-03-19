США заборонили піднімати у повітря майже 100 російських літаків, серед них джет Абрамовича — Finance.ua
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укр
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США заборонили піднімати у повітря майже 100 російських літаків, серед них джет Абрамовича

Вчора 12:21
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Міністерство торгівлі США опублікувало список із 99 літаків, які літали до росії та білорусі, тим самим порушуючи американські санкції. Тому літаки з цього списку не можуть легально обслуговуватися.
Про це йдеться у заяві американського відомства.
«Порушники санкційних правил ризикують бути покарані серйозним тюремним терміном, штрафом, втратою експортних привілеїв чи іншими обмеженнями», — йдеться у заяві.
Там пояснюють, що санкції, запроваджені через російське вторгнення в Україну, стосуються всіх літаків, які щонайменше на 25% складаються з американських деталей. Це може бути як літаки, вироблені США, і у третіх країнах.
Здебільшого цей список складається з літаків Аерофлоту, проте там ще є приватний бізнес-джет Романа Абрамовича.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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