США заборонили піднімати у повітря майже 100 російських літаків, серед них джет Абрамовича — Finance.ua

США заборонили піднімати у повітря майже 100 російських літаків, серед них джет Абрамовича

Вчора 12:21

Міністерство торгівлі США опублікувало список із 99 літаків, які літали до росії та білорусі, тим самим порушуючи американські санкції. Тому літаки з цього списку не можуть легально обслуговуватися.

Про це йдеться у заяві американського відомства.

«Порушники санкційних правил ризикують бути покарані серйозним тюремним терміном, штрафом, втратою експортних привілеїв чи іншими обмеженнями», — йдеться у заяві.

Там пояснюють, що санкції, запроваджені через російське вторгнення в Україну, стосуються всіх літаків, які щонайменше на 25% складаються з американських деталей. Це може бути як літаки, вироблені США, і у третіх країнах.

Здебільшого цей список складається з літаків Аерофлоту, проте там ще є приватний бізнес-джет Романа Абрамовича.

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