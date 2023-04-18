США витратять $20 мільйонів на посилення контролю за використанням допомогою Україні — Finance.ua
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США витратять $20 мільйонів на посилення контролю за використанням допомогою Україні

Казна та Політика
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США витратять $20 мільйонів на посилення контролю за використанням допомогою Україні
США витратять $20 мільйонів на посилення контролю за використанням допомогою Україні
Уряд Сполучених Штатів Америки виділяє додаткові 20 мільйонів доларів для подальшого посилення контролю та прозорості використання прямої бюджетної підтримки, що надається Україні.
Як повідомляє пресслужба Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), за допомогою цих коштів буде підсилено нагляд і підзвітність українського уряду за управлінням фондами допомоги, які сприяють закладанню основи для відновлення України.
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«Український уряд покладається на бюджетну підтримку, щоб продовжувати надавати екстрені послуги для внутрішньо переміщених осіб і підтримувати державних службовців у різних установах — від медиків та рятувальників до працівників сфери освіти — які надають критичні послуги народу України. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запровадило комплексний і надійний рівень нагляду та підзвітності для цієї допомоги, щоб контролювати використання коштів і запобігати та протидіяти корупції, щоб гарантувати, що фінансування надходить до українців, які цього потребують», — йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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