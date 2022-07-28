США виділили ЄБРР грант на $500 млн для спецфонду реагування на війну в Україні — Finance.ua

США виділили ЄБРР грант на $500 млн для спецфонду реагування на війну в Україні Вчора 11:39 — Казна та Політика

США виділили ЄБРР грант на $500 млн для спецфонду реагування на війну в Україні

США виділили $500 млн (EUR492,7 млн) донорських коштів для створеного Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) Спеціального фонду кризового реагування на війну в Україні.

«Фінансування надходить у вигляді грантів для підтримки інвестицій. Це важлива віха у зусиллях банку зі збору коштів, унаслідок яких нині для України та постраждалих країн було мобілізовано близько EUR1 млрд», — наголошується у повідомленні банку.

ЄБРР уточнює, що США є одним із засновників банку, його найбільшим акціонером. До цього нового внеску їхнє донорське фінансування сумарно становило понад EUR153 млн.

«Угода про внесок, яку ми підписуємо сьогодні між США та ЄБРР, прийшла якраз вчасно. Ми почнемо використовувати її в Україні та сусідніх країнах, як тільки зможемо», — наводяться у релізі слова президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Згідно з ним, ЄБРР поєднуватиме нові ресурси, надані донорами, з донорським фінансуванням із власного капіталу.

Фінансування буде спрямоване на торговельне фінансування для підтримки потоку товарів першої необхідності, забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, надання екстреної ліквідності малим підприємствам, фармацевтичним компаніям та життєво важливим транспортним компаніям, а також на те, щоб українські муніципалітети могли підтримувати основні державні послуги для громадян.

Вкрай важливо, що ЄБРР націлений на гарантування продовольчої безпеки через суттєву підтримку українського сільськогосподарського сектора в сфері посіву, догляду за посівами, збирання врожаю та постачання продовольства.

Фінансування також буде використано для допомоги біженцям у сусідніх країнах і для допомоги муніципалітетам, які їх приймають, зазначається в повідомленні.

Для визначення пріоритетності та ефективного управління донорськими ресурсами, довіреними банку для підтримки України та сусідніх країн, ЄБРР заснував Спеціальний фонд кризового реагування для спрямування донорської допомоги.

Станом на сьогодні, уточнюється у релізі, ЄБРР інвестував EUR650 млн у відповідь на війну з Україною та планує наростити цю суму до EUR1 млрд до кінця року.

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