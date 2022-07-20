США виділили 100 мільйонів доларів для допомоги українським фермерам — Finance.ua

США виділили 100 мільйонів доларів для допомоги українським фермерам Вчора 15:34 — Казна та Політика

Сполучені Штати через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розпочинають «Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні» (AGRI) на 100 мільйонів доларів.

Зазначається, що ініціатива AGRI повинна працювати над зміцненням механізмів експорту української аграрної продукції і сприяти пом’якшенню загальносвітової продовольчої кризи, яка посилюється брутальною війною, яку розв’язала росієя.

Сума у 100 млн доларів залежить від наявності фінансування.

За інформацією USAID, ця ініціатива розширить доступ аграріїв до матеріалів, критично важливих для с/г виробництва — насіння, добрив, с/г техніки та пестицидів.

Також допоможе збільшити потенціал відповідної інфраструктури і здатність ефективно експортувати аграрну продукцію, розширити доступ виробників до фінансування та спроможність українського бізнесу до здійснення сушіння, тимчасового зберігання та переробки продукції сільського господарства.

Окрім анонсованих 100 млн дол., USAID має на меті залучити ще 150 млн на реалізацію ініціативи від інших міжнародних донорів та приватного бізнесу та досягти загальної суми фінансування у 250 млн дол.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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