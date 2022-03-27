США виділять Україні 100 мільйонів доларів на захист мирного населення та об'єктів — Finance.ua

США виділять Україні 100 мільйонів доларів на захист мирного населення та об'єктів

Вчора 10:13 — Казна та Політика

США виділять Україні 100 мільйонів доларів на захист мирного населення та об'єктів

Сполучені Штати мають намір додатково надати Україні 100 млн доларів допомоги на заходи щодо захисту цивільного населення та інфраструктури.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен 26 березня, повідомляє « Голос Америки ».

Кошти підуть безпосередньо на зміцнення потенціалу Міністерства внутрішніх справ України з метою сприяння «забезпеченню безпеки кордонів, підтримці функцій цивільного правопорядку та захисту критично важливої урядової інфраструктури».

Раніше президент США Джозеф Байден, під час свого візиту до Польщі, сказав, що всебічна допомога, яку Захід надає українцям, збільшуватиметься, і її надаватимуть у тісному контакті з владою України.

«Від імені американського народу ми готові надати ще мільярд доларів для тих, хто став біженцем, і для тих, хто постраждав... через негативний вплив цієї війни на продовольчу безпеку», — додав президент США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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