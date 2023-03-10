США ввели санкції проти Китаю за допомогу Ірану і рф — Finance.ua
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США ввели санкції проти Китаю за допомогу Ірану і рф

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США запровадили санкції проти кількох китайських компаній, які допомагають Ірану у виробництві військових безпілотників Shahed. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
Так, під американськими обмеженнями опинилися п’ять юридичних і одна фізична особа. Самі компанії базуються в Китаї, але постачають в Іран компоненти для літальних апаратів, в тому числі для безпілотників.
Відзначається, що китайські компанії поставляли комплектуючі для іранської авіабудівної промислової компанії, яка займається виробництвом дронів-камікадзе Shahed-136.
В результаті введених сьогодні санкцій будуть заморожені всі активи фігурантів на территорії США. Американським резидентам заборонено здійснювати будь-які транзакції з підсанкційними компаніями та їх дочірніми структурами.
Крім того, будь-яка фінансова установа не з США також може потрапити під санкції, якщо надасть свої послуги компаніям з санкційного списку.
З осені минулого року російський агресор використовує закуплені в Ірані дрони-камікадзе Shahed-136 і схожі моделі для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України.
За матеріалами:
УНІАН
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