США ввели санкції проти іранських компаній, причетних до постачання дронів росії — Finance.ua
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США ввели санкції проти іранських компаній, причетних до постачання дронів росії

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США наклали санкції на іранську компанію, яку вони звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників у росію, а також на три інші компанії, що брали участь у виробництві іранських безпілотників.
Про це, як пише «Європейська правда», йдеться у повідомленні Мінфіну США.
«росія робить все більш запеклий вибір, щоб продовжувати неспровоковану війну проти України, особливо в умовах наших безпрецедентних санкцій та експортного контролю», — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
«Сполучені Штати віддані суворому дотриманню наших санкцій проти росії та Ірану та притягнення до відповідальності Ірану та тих, хто підтримує загарбницьку війну росії проти України», — додав він.
«Ми також без вагань націлюватимемося на виробників і постачальників, які сприяють Ірану та його програмі безпілотників, ще більше демонструючи нашу рішучість продовжувати переслідувати ставлеників терористів, які дестабілізують Близький Схід», — заявив Нельсон.
За його словами, «неіранські, неросійські організації також повинні проявляти велику обережність, щоб уникнути підтримки розробки іранських БПЛА або їх передачі чи продажу будь-якого військового обладнання росії для використання проти України».
Міністерство фінансів США у своїй заяві стверджує, що включило до списку компанію Safiran Airport Services, що базується в Тегерані, звинувачуючи її в координації російських військових польотів між Іраном і росією, у тому числі пов’язаних з транспортуванням безпілотників, персоналу та відповідного обладнання.
Міністерство фінансів також включило до списку санкцій Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines та Baharestan Kish Company, звинувативши їх у причетності до досліджень, розробки, виробництва та закупівлі іранських безпілотників.
Також до списку санкцій було внесено керуючого директора Baharestan Kish Company та члена ради директорів Рехматолла Хейдарі.
Наприкінці серпня представниця Білого дому Карін Жан-П’єр підтвердила інформацію, що поширюється в ЗМІ, що, за даними США, росія отримала від Ірану бойові безпілотні літальні апарати.
Водночас, перший заступник представника Державного департаменту США Ведант Патель на брифінгу у вівторок офіційно підтвердив, що, за даними Вашингтона, росія має намір використовувати отримані від Ірану дрони на полі бою в Україні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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