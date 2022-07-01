США вперше в історії обігнали росію з постачання газу до Європи — Finance.ua
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США вперше в історії обігнали росію з постачання газу до Європи

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На п’ятому місяці повномасштабного військового вторгнення росії на територію України Сполучені Штати Америки вперше в історії поставили в Європу більше газа, ніж росія.
Рекордні поставки були зафіксовані в червні 2022 року. Про це в Twitter заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.
«Різке скорочення росією обсягів природного газу в ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортував більше газу у вигляді СПГ з США, ніж по трубопроводах з росії. Падіння російської пропозиції вимагає зусиль щодо зменшення попиту в ЄС, щоб підготуватися до тяжкої зими», — зазначив Бірол.

Довідка Finance.ua:

  • 17 червня 2022 року стало відомо про те, що європейські країни через скорочення поставок з рф використовують запаси газу на зиму;
  • за даними президента ЄК, в країнах Євросоюзу близько 24% всього енергетичного балансу становить газ. ЄС імпортує 90% газу і 40% цього імпорту — це російський газ;
  • росія зупинила поставки газу в Польщу, Болгарію, Фінляндію і Нідерланди, які відмовилися платити за нього в рублях.
За матеріалами:
УНІАН
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