США вперше в історії обігнали росію з постачання газу до Європи — Finance.ua

США вперше в історії обігнали росію з постачання газу до Європи Вчора 11:34

На п’ятому місяці повномасштабного військового вторгнення росії на територію України Сполучені Штати Америки вперше в історії поставили в Європу більше газа, ніж росія.

Рекордні поставки були зафіксовані в червні 2022 року. Про це в Twitter заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол.

«Різке скорочення росією обсягів природного газу в ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортував більше газу у вигляді СПГ з США, ніж по трубопроводах з росії. Падіння російської пропозиції вимагає зусиль щодо зменшення попиту в ЄС, щоб підготуватися до тяжкої зими», — зазначив Бірол.

Довідка Finance.ua:

17 червня 2022 року стало відомо про те, що європейські країни через скорочення поставок з рф використовують запаси газу на зиму;

за даними президента ЄК, в країнах Євросоюзу близько 24% всього енергетичного балансу становить газ. ЄС імпортує 90% газу і 40% цього імпорту — це російський газ;

росія зупинила поставки газу в Польщу, Болгарію, Фінляндію і Нідерланди, які відмовилися платити за нього в рублях.

УНІАН За матеріалами:

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