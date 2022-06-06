США відкинули можливість послаблення санкцій проти РФ в обмін на розблокування експорту зерна – Politico — Finance.ua

США відкинули можливість послаблення санкцій проти РФ в обмін на розблокування експорту зерна – Politico

Вчора 12:23 — Світ

США відкинули можливість послаблення санкцій проти РФ в обмін на розблокування експорту зерна – Politico

США не готові послабити санкції проти росії в обмін на відновлення експорту зерна Чорним морем.

Про це пише Politico з посиланням на чиновників Білого дому.

Наразі США стежать за переговорами про відновлення експорту зерна, які ведуть з росією ООН і Туреччина.

Представник ООН зазначив, що звʼязування експорту зернових зі зняттям санкцій із рф «ускладнює» переговори.

Пропозиція москви розблокувати експорт в обмін на зняття санкцій — це «дипломатія вимагання», вважає американський чиновник. За його словами, США не погодяться на угоду, яка зменшить економічний тиск на кремль.

Будь-яка угода, що дозволить Україні експортувати зерно перед новим урожаєм, була б серйозним проривом, пише газета. Американські чиновники та світовий бізнес уважно стежать за переговорами росії з ООН та Туреччини щодо безпечного проходу українського зерна на світові ринки.

Президент білорусі лукашенко повідомив генсеку ООН Гутеррішу у пʼятницю, що білорусь готова обговорити питання про надання Україні можливості перевозити зерно своєю територією до портів Балтійського моря, якщо білорусь також зможе використовувати ці порти для перевезення товарів.

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Нагадаємо, росія готова сприяти безперешкодному морському транзиту вантажів у координації з турецькими партнерами, зокрема з українських портів. Про це заявив президент рф путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Ердоганом. У кремлі наголосили, що росія може експортувати «чималі обсяги добрив та сільгосппродукції — у разі зняття відповідних антиросійських санкційних обмежень».

До цього путін пропонував сприяння у розвʼязанні продовольчої кризи за умови зняття санкцій з росії під час телефонної розмови з премʼєр-міністром Італії Маріо Драгі.

За даними ООН, в українських портах на початок травня було заблоковано майже 4,5 млн тонн зерна. Продукцію неможливо експортувати через закриті морські шляхи внаслідок війни рф проти України.

російські війська вкрали кілька сотень тисяч тонн зерна на окупованих ними територіях України, заявляв заступник міністра сільського господарства Тарас Висоцький. За його словами, переважну більшість з 1,5 млн тонн зерна, яке зберігається на окупованій території, також може бути вкрадено.

Як стало відомо, рф відправила до Сирії приблизно 100 000 тонн пшениці, вкраденої в Україні після повномасштабного вторгнення.

москва не перешкоджатиме вивезенню зерна з України, заявив у суботу в інтервʼю «росія 24» путін. Він запропонував зробити це через окуповані росією порти Маріуполя та Бердянська, порти, контрольовані Україною, та залізницею через Румунію, Польщу та білорусь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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