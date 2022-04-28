США спрямовують $670 на міжнародну продовольчу допомогу — Finance.ua
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США спрямовують $670 на міжнародну продовольчу допомогу

Вчора 19:18Аграрний ринок
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США спрямовують $670 на міжнародну продовольчу допомогуСША спрямовують $670 на міжнародну продовольчу допомогу
Адміністрація США в середу оголосила про виділення $670 млн у рамках глобальної допомоги країнам, які страждають через брак продовольства.
«Світ страждає від історично рекордних рівнів нестачі продовольства», — йдеться у пресрелізі міністерства сільського господарства США.
Наголошується, що разом із Мінсільгоспом кошти виділить і Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). У документі зазначається, що USAID направить $282 млн із гуманітарного фонду Білла Емерсона на фінансування операцій з надання надзвичайної продовольчої допомоги в Ефіопії, Кенії, Сомалі, Судані, Південному Судані та Ємені. Міністерство сільського господарства зі свого боку надасть $388 млн на перевезення допомоги та інші супутні витрати.
У пресрелізі пояснюється, що гуманітарний фонд Білла Емерсона — спеціальне управління, яке дозволяє USAID реагувати на непередбачувані продовольчі кризи, коли інші ресурси недоступні. США залучать цей фонд уперше з 2014 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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