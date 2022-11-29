США схвалили продаж Фінляндії зброї на $323 мільйони — Finance.ua

США схвалили продаж Фінляндії зброї на $323 мільйони Сьогодні 13:33

В Україні у листопаді змінилися не лише ціни на овочі. Так, великі українські супермаркети оновили ціни на фрукти.

За даними сайту Мінфіну , найбільше ціни знизилися на цитрусові.

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила потенційний продаж зброї Фінляндії на суму $323 млн.

Як повідомляє CNN, Білий дім поінформував Конгрес про схвалення продажу тактичних керованих авіаційних ракет AGM-154 Joint Standoff Weapon для оснащення винищувачів повітряних сил Фінляндії.

Ця угода «підтримає зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки надійного партнера, який є важливою силою для політичної стабільності та економічного прогресу в Європі».

«Для національних інтересів США життєво важливо допомогти Фінляндії в розвитку і підтримці сильного і готового потенціалу самооборони», — наголосили в адміністрації Байдена.

УНІАН За матеріалами:

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