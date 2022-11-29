США схвалили продаж Фінляндії зброї на $323 мільйони — Finance.ua

США схвалили продаж Фінляндії зброї на $323 мільйони
В Україні у листопаді змінилися не лише ціни на овочі. Так, великі українські супермаркети оновили ціни на фрукти.
За даними сайту Мінфіну, найбільше ціни знизилися на цитрусові.
Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила потенційний продаж зброї Фінляндії на суму $323 млн.
Як повідомляє CNN, Білий дім поінформував Конгрес про схвалення продажу тактичних керованих авіаційних ракет AGM-154 Joint Standoff Weapon для оснащення винищувачів повітряних сил Фінляндії.
Ця угода «підтримає зовнішню політику і національну безпеку Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки надійного партнера, який є важливою силою для політичної стабільності та економічного прогресу в Європі».
«Для національних інтересів США життєво важливо допомогти Фінляндії в розвитку і підтримці сильного і готового потенціалу самооборони», — наголосили в адміністрації Байдена.
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