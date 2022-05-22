США розглядають зняття на пів року санкцій з білорусі – WSJ — Finance.ua

США розглядають зняття на пів року санкцій з білорусі – WSJ

Вчора 09:12 — Аграрний ринок

США розглядають можливість шестимісячного скасування санкцій щодо білоруського виробництва калійних добрив в обмін на транзит українського зерна.

Про це повідомляє WSJ із посиланням на співрозмовників у дипломатичних колах.

Офіційні особи США та генсек ООН Антоніо Гуттереш вивчають можливий маршрут експорту українського зерна: на північ залізницею через білорусь до литовського порту Клайпеда.

Стимулом для білоруського лідера Олександра Лукашенка може бути скасування санкцій щодо виробництва калійних добрив на пів року, пише видання. США торік запровадили санкції, повʼязані з калійними добривами, у відповідь на те, що влада білорусі спровокувала міграційну кризу та придушила опозицію.

Представники ООН сподіваються, що спроби повернути білоруський і російський калій на ринок сприятимуть урожаю зернових за межами регіону та спонукатимуть ці країни до вільної торгівлі продовольством.

Вашингтон і його західні союзники звинувачують рф у перешкоджанні експорту російських добрив, зазначаючи, що санкції США проти москви не перешкоджають торгівлі добривами та іншими гуманітарними та сільськогосподарськими продуктами.

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