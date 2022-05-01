США пропонують до $10 млн винагороди за інформацію про російських кіберзлочинців — Finance.ua

США пропонують до $10 млн винагороди за інформацію про російських кіберзлочинців

Вчора 18:36 — Світ

Держдепартамент США у рамках програми «Винагорода за правосуддя» (RFJ) запропонував до $10 млн за інформацію, яка допоможе ідентифікувати або з‘ясувати місцезнаходження осіб, які причетні до кібердіяльності проти критичної інфраструктури Штатів.

Про це повідомляється в офіційній заяві Держдепартаменту Сполучених Штатів.

Зокрема, RFJ просить надати інформацію про шістьох офіцерів Головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил РФ (ГРУ) через їхню роль у злочинній кібердіяльності проти США.

Тих, хто володіє інформацією про підозрюваних, в Rewards for Justice просять зв‘язатися через браузер Tor за адресою: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Кого шукають?

Держдепартамент також оприлюднив імена та прізвища підозрюваних: Юрій Андрієнко, Сергій Детістов, Павло Фролов, Анатолій Ковальов, Артем Очіченко і Петро Пліскін.

Згідно заяві, усі вони працювали в підрозділі 74455 ГУ, також відомому як Sandworm Team (Telebots, Voodoo Bear та Iron Viking).

Зазначених осіб RFJ підозрює у розповюдженні вірусу NotPetya у США та по всьому світу в червні 2017 року. Кібератака пошкодила комп’ютери лікарень, інших медичних установ Heritage Valley, приватних структур і загалом нанесла американським організаціям майже $1 млрд збитків.

15 жовтня 2020 року встановленим росіянам було висунуто звинувачення у змові з метою комп’ютерного шахрайства, шахрайства з використанням засобів зв’язку, проникнення в комп’ютерні мережі та крадіжки особистих даних за обтяжливих обставин.

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