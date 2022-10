США продадуть 10,2 мільйона барелів резервної нафти через рішення ОПЕК+ скоротити видобуток — Finance.ua

США продадуть 10,2 мільйона барелів резервної нафти через рішення ОПЕК+ скоротити видобуток Вчора 20:35 — Енергетика

США продадуть 10,2 мільйона барелів резервної нафти через рішення ОПЕК+ скоротити видобуток

Згідно з даними, опублікованими Міністерством енергетики США, вісім компаній отримали в цілому 10,15 млн барелів нафти, що трохи більше, ніж було запропоновано зі Стратегічного резерву нафти в попередньому випуску.

Про це повідомляє Bloomberg.

Продаж нафти зі стратегічного резерву відбувся після несподіваного кроку альянсу ОПЕК+, який фактично скоротить світові поставки сирої нафти приблизно на 1 мільйон барелів на день.

Адміністрація Байдена сподівається, що підвищення цін на нафту не призведе до стрімкого зростання внутрішніх цін на паливо безпосередньо перед проміжними виборами.

Раніше Міністерство енергетики США оголосило про плани розподілити 180 мільйонів барелів зі стратегічних запасів незабаром після вторгнення росії в Україну в кінці лютого.

Серед інших успішних учасників цього останнього тендеру були Atlantic Trading & Marketing Inc., Equinor Marketing & Trading, Macquarie Commodities Trading US LLC, Motiva Enterprises LLC, Phillips 66, Shell Trading (US) Company і Valero Marketing and Supply Company.

Згідно із заявою, поставки сирої нафти відбуватимуться зі сховищ West Hackberry, Луїзіана, і Big Hill, Техас, SPR у листопаді.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав недалекоглядним рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти, «поки світова економіка має справу з триваючим негативним впливом вторгнення путіна в Україну».

Ключові міністри ОПЕК+ погодили скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на день.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

