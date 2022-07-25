США працюють над «планом Б» з експорту українського зерна після ударів рф по Одесі — ЗМІ — Finance.ua

США працюють над «планом Б» з експорту українського зерна після ударів рф по Одесі — ЗМІ
Сполучені Штати працюють з Україною над «планом Б» з розблокування експорту зерно після ударів росії по Одесі.
Про це пише CNN з посиланням на Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
«План Б включає в себе автомобільний, залізничний і річковий транспорт, а також відправку барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще відповідали європейським, щоб експорт міг рухатися швидше», — відповіли В USAID.
У США відзначили, що треба враховувати різні непередбачувані обставини, бо путіну довіряти не можна.
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