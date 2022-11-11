США позбавили росію статусу країни з ринковою економікою — Finance.ua
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США позбавили росію статусу країни з ринковою економікою

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США позбавили росію статусу країни з ринковою економікою
США позбавили росію статусу країни з ринковою економікою
Міністерство торгівлі США скасувало статус росії як країни з ринковою економікою, наданий два десятиліття тому.
Про це повідомляє Reuters.
Цей статус обмежував розрахунок антидемпінгових мит на російські товари.
Мінторгівлі заявило, що його аналіз показує, що «широка» участь уряду в російській економіці призвела до викривлення цін і витрат, які, за його словами, неточно відображають, чи справедливо російські компанії встановлювали ціни на імпорт у США.
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«Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового закону США для усунення ринкових спотворень, викликаних посиленням втручання російського уряду в їхню економіку», — заявили у відомстві.
У 2002 році Вашингтон надав росії статус країни з ринковою економікою, що стало важливим кроком для вступу росії до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2012 році.
Минулого року Американська торгова палата в росії заявила, що москва зможе оскаржити будь-яке рішення США про позбавлення росії статусу крахни з ринковою економікою в СОТ.
Однак після вторгнення рф в Україну відносини москви із Заходом різко погіршилися. США разом з іншими західними країнами запровадили широкі санкції проти рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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