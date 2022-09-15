США посилюють тиск на Туреччину через санкції проти рф: націляться на банки, інтегровані в платіжну систему "Мир" – FT — Finance.ua

США посилюють тиск на Туреччину через санкції проти рф: націляться на банки, інтегровані в платіжну систему "Мир" – FT Вчора 13:36

США і ЄС посилюють тиск на Туреччину, щоб подолати ухилення від антиросійських санкцій на тлі занепокоєння, що банківський сектор країни є потенційним «бекдором» для незаконного фінансування.

США зосереджуються на турецьких банках, які інтегрувалися в російську систему внутрішніх платежів «Мир», повідомили FT двоє західних посадовців, які беруть участь у розробці цих планів.

Водночас Брюссель готує делегацію, щоб висловити свою стурбованість безпосередньо турецьким посадовцям.

"Тиск на Туреччину відбувається в той момент, коли західні столиці орієнтуються на жорсткіше впровадження існуючих санкцій, а не на введення нових заходів.

Ця зміна підтверджує, що економічні санкції, запроваджені після вторгнення Путіна в Україну в лютому, не завдали економіці Росії такої шкоди, як вони сподівалися. Але вони стверджують, що усунення лазівок у поточних заходах стисне лінії фінансування Кремля", — пише газета.

«Ви побачите, що ми зосереджені на фінансовому секторі», — сказав один із західних чиновників.

«Ми надішлемо дуже чіткий сигнал про те, що, наприклад, фінансові установи третіх країн не повинні підключатися до платіжної мережі „Мир“, тому що, ви знаєте, це несе певні ризики обходу санкцій», — додав він.

«Нам потрібно закрити лазівки», — сказав другий посадовець, який брав участь у переговорах цього місяця між ЄС і США щодо застосування санкцій, назвавши Туреччину головною ціллю.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дотримується того, що він називає «збалансованим» підходом до війни в Україні.

Його відмова приєднатись до санкцій проти росії та нещодавня обіцянка поглибити економічне співробітництво з Москвою стурбували його західних союзників. Ердоган, який зустрінеться з путіним у п’ятницю, заявив минулого місяця, що є «серйозний прогрес» у розширенні системи «Мир» в Туреччині.

П’ять найбільших банків Туреччини — Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank і Halkbank — є членами платіжної системи «Мир», яка була розроблена Центральним банком росії як національна альтернатива Visa та Mastercard", — нагадує FT.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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