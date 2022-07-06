США постачають за кордон нафту із стратегічних запасів — Finance.ua

США постачають за кордон нафту із стратегічних запасів Вчора 12:44

У червні поточного року США зі стратегічного запасу нафти експортували близько 5 млн барелів, повідомляють ЗМІ з посиланнями на дані митної статистики та джерела.

Так, за даними американської митниці, 470 тис. барелів нафти було відправлено до італійського Трієста зі складу в Техасі. У Трієсті проходить трубопровід, яким нафта надходить на нафтопереробні заводи в Центральній Європі.

Підрозділ французької нафтової компанії Total Energies — Atlantic Trading & Marketing (ATMI) — експортувала 2 партії по 560 тис. барелів кожна, свідчить митна статистика.

Вантажі сирої нафти зі стратегічного резерву також прямували до Нідерландів та на нафтопереробний завод Reliance в Індії, повідомило джерело в галузі.

Експорт палива зі стратегічних запасів свідчить про спроби Вашингтона зменшити втрати західних союзників на тлі їхніх відмов від російських поставок. Водночас, вивезення нафти за кордон ускладнює становище президента США Джо Байдена на тлі різкого зростання цін на бензин та дизельне паливо у США, зазначають ЗМІ.

Минулого місяця стратегічний запас нафти у Сполучених Штатах скоротився до найнижчого рівня з 1986 року, йдеться у повідомленнях.

Наприкінці березня поточного року Байден заявив, що ухвалив рішення спрямовувати на ринок зі стратегічного запасу США в середньому по 1 млн барелів нафти на добу протягом найближчих шести місяців.

За словами американського президента, це найбільший обсяг вивільнення нафти із стратегічного запасу США в історії.

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