США планують виключити ряд африканських країн з торговельної програми — Finance.ua

США планують виключити ряд африканських країн з торговельної програми Сьогодні 11:45

Президент США Джо Байден заявив про намір припинити участь Габону, Нігеру, Уганди та Центральноафриканській Республіці в торговельній програмі «Акт про африканське зростання і можливості» (AGOA).

Про це повідомляє Reuters.

Африканська програма сприяння торгівлі була запущена у 2000 році, і надає експортерам з країн, що відповідають критеріям, безмитний доступ до американського ринку. Термін дії програми закінчується у вересні 2025 року, і вже зараз ведуться дискусії про те, чи варто її продовжувати та на який термін.

Натомість африканські уряди та промислові групи наполягають на достроковому 10-річному продовженні програми без змін, щоб заспокоїти бізнес та нових інвесторів, які можуть мати занепокоєння щодо майбутнього AGOA.

Зазначається, що на такий крок лідер США зважився через постійні порушення міжнародно визнаних прав людини з боку Центральноафриканської Республіки та Уганди. Байден також підкреслив, Нігер та Габон не досягають постійного прогресу у захисті політичного плюралізму і верховенства права.

«Попри інтенсивну взаємодію між США та ЦАР, Габоном, Нігером та Угандою, ці країни не змогли усунути занепокоєння американського уряду щодо їхньої невідповідності критеріям надання AGOA», — зазначив Байден.

Прогнозується, що США мають намір припинити надання цим країнам статусу бенефіціарів в рамках AGOA з 1 січня 2024 року.

Економічна Правда За матеріалами:

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