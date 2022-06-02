США підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України на $700 мільйонів — Finance.ua

США підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України на $700 мільйонів

Вчора 11:42 — Казна та Політика

США підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України на $700 мільйонів

Сполучені Штати Америки офіційно підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 700 млн доларів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

«Президент Байден анонсував великий новий пакет безпекової допомоги, щоб озброїти Україну додатковими спроможностями і передовою зброєю — саме тим, чого українці зараз потребують, щоб захищатися від російської агресії. Це включає більш передові ракетні системи, які дозволять вражати ключові цілі на полі бою з більш далеких відстаней», — сказав Ентоні Блінкен, не наводячи інших деталей.

Держсекретар зазначив також, що США отримали запевнення від української сторони про те, що надані ракетні системи не будуть використовуватися по цілях на території росії.

З інформації, яка раніше потрапили у ЗМІ через джерела в адміністрації, відомо, що йдеться про пакет обсягом 700 млн доларів, який включає у тому числі високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), з політичною умовою, що їх не будуть використовувати для ударів по цілях у межах росії.

Також у пакеті — радіолокаційні системи, більше ракет Javelin, протитанкове озброєння, гелікоптери, тактичні транспортні засоби та різні види боєприпасів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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