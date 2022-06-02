США підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України на $700 мільйонів — Finance.ua
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США підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України на $700 мільйонів

Вчора 11:42Казна та Політика
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США підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України на $700 мільйонівСША підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України на $700 мільйонів
Сполучені Штати Америки офіційно підтвердили новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 700 млн доларів.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
«Президент Байден анонсував великий новий пакет безпекової допомоги, щоб озброїти Україну додатковими спроможностями і передовою зброєю — саме тим, чого українці зараз потребують, щоб захищатися від російської агресії. Це включає більш передові ракетні системи, які дозволять вражати ключові цілі на полі бою з більш далеких відстаней», — сказав Ентоні Блінкен, не наводячи інших деталей.
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Держсекретар зазначив також, що США отримали запевнення від української сторони про те, що надані ракетні системи не будуть використовуватися по цілях на території росії.
З інформації, яка раніше потрапили у ЗМІ через джерела в адміністрації, відомо, що йдеться про пакет обсягом 700 млн доларів, який включає у тому числі високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), з політичною умовою, що їх не будуть використовувати для ударів по цілях у межах росії.
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Також у пакеті — радіолокаційні системи, більше ракет Javelin, протитанкове озброєння, гелікоптери, тактичні транспортні засоби та різні види боєприпасів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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