США підштовхують Іран до припинення поставок росії дронів, — FT Сьогодні 10:38

США підштовхують Іран до припинення продажу безпілотників росії в рамках обговорення ширшої угоди між Вашингтоном та Тегераном щодо зниження напруженості.

Про це повідомляє Financial Times

США наполягають, щоб Іран припинив продавати росії бойові безпілотники, які москва використовує у війні проти України, а також запасні частини для безпілотних літальних апаратів, повідомили анонімні джерела Financial Times.

Як зазначає Reuters , ця новина з’явилася в той час, коли Вашингтон та Іран намагаються послабити напруженість та відновити ширші переговори щодо ядерної програми Ірану. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вітатиме будь-які кроки Ірану щодо деескалації його «зростаючої ядерної загрози».

Ці обговорення проходили паралельно з переговорами щодо угоди щодо обміну полоненими минулого тижня. Іран дозволив чотирьом затриманим громадянам США перейти під домашній арешт із тегеранської в’язниці, а п’ятий вже був під домашнім арештом.

Постачання «Шахедів» росії

Росія активно застосовує іранські дрони-камікадзе типу Shahed для завдання ударів по території України. Більшість з них збивають, проте часто дрони завдають значної шкоди.

За даними британської розвідки, раніше росія перейшла від отримання невеликих партій дронів від Ірану повітряним шляхом на великі партії - за допомогою кораблів із Ірану через Каспійське море.

Разом з тим росія вже почала використовувати проти України власні дрони-камікадзе, засновані на іранській технології.

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УНІАН За матеріалами:

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