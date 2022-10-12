США перерахують Україні 4,5 млрд доларів найближчими тижнями, - міністр фінансів — Finance.ua
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США перерахують Україні 4,5 млрд доларів найближчими тижнями, - міністр фінансів

Казна та Політика
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США перерахують Україні 4,5 млрд доларів найближчими тижнями, - міністр фінансів
США перерахують Україні 4,5 млрд доларів найближчими тижнями, - міністр фінансів
Сполучені Штати перерахують раніше виділений пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 4,5 млрд доларів уже найближчими тижнями.
Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Reuters.
«Два тижні тому Конгрес ухвалив рішення про пряму бюджетну підтримку України на суму 4,5 мільярда доларів, і я рада повідомити, що Сполучені Штати мають намір виплатити українському уряду ці кошти найближчими тижнями», — сказала Єллен на початку зустрічі з міністром фінансів України Сергієм Марченком.
Вона також зазначила, що вкрай важливо, щоб міжнародні партнери приєдналися до Сполучених Штатів у підтримці України, та закликала союзників якнайшвидше виконати свої існуючі зобов’язання перед Україною та підготувати нові пакети фінансової допомоги.

Довідка Finance.ua:

  • з початку повномасштабної війни росії проти України наші міжнародні партнери надали близько $20 млрд;
  • Європейська комісія працює над тим, щоб надавати Україні близько 1,5 млрд євро бюджетної підтримки щомісяця у 2023 році;
  • Україна розраховує отримати нову програму з Міжнародним валютним фондом (МВФ), оскільки потребує цих коштів. Проте типова політика МВФ зараз не спрацює.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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