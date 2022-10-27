США переглянуть погоджений G7 план обмеження цін на російську нафту – Bloomberg — Finance.ua

США переглянуть погоджений G7 план обмеження цін на російську нафту – Bloomberg Вчора 12:43 — Енергетика

США переглянуть погоджений G7 план обмеження цін на російську нафту – Bloomberg

Команда президента США Джо Байдена переробляє план обмеження цін на нафту з росії на тлі несприятливих ринків. Офіційні особи США були змушені згорнути свій план через скептицизм з боку інвесторів і зростання ризику на фінансових ринках.

Про це пише Bloomberg.

Замість того, щоб придушити нафтові доходи кремля шляхом запровадження жорсткого обмеження цін, за яким спостерігав би широкий «картель покупців», США та Європейський Союз, найімовірніше, погодяться на більш слабко контрольовану стелю, причому за вищої ціни, ніж передбачалося. Обмежень зобовʼязалися дотримуватися лише країни «Великої сімки» та Австралія, кажуть джерела.

За словами джерел, Південна Корея також у приватному порядку повідомила країни «Великої сімки», що планує виконати вимоги. Чиновники G7 прагнуть залучити Нову Зеландію та Норвегію. Але зрозуміло, що Індія та Китай — найважливіші торгові партнери росії — не братимуть участі.

У межах більш ранньої версії плану США, який був ініційований міністром фінансів США на чолі з Джанет Єллен, розглядалася межа цін у діапазоні від $40 до $60 за барель, при цьому деякі офіційні особи прагнули зберегти межу на якомога нижчому рівні задля досягнення ключової мети — скорочення грошового потоку росії.

Але тепер офіційні особи обговорюють обмеження у верхній частині цього діапазону і вище, хоча деякі офіційні особи ЄС вважають, що це дозволить кремлю продовжувати отримувати значні доходи від продажу. росія отримала приблизно $15 млрд від продажу нафти у вересні.

Мінфін США заявляє, що встановлення вищої цінової межі може підвищити ймовірність того, що ініціатива утримає російську нафту на ринку, водночас обмежуючи доходи москви. За словами високопосадовця міністерства фінансів, адміністрація Байдена вважає, що цінова межа сприяє стабільності на ринках, гарантуючи, що російська нафта може продовжувати надходити, і дозволяючи країнам, що розвиваються, робити покупки зі знижкою.

Водночас офіційні особи стурбовані тим, що це може мати неприємні наслідки, що призведе до ще більшої волатильності світових нафтових цін.

Очікується, що цінова стеля у її остаточній формі буде оголошена до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС щодо таких послуг, як страхування, брокерські послуги та фінансова допомога, повʼязані з транспортуванням російської нафти міжнародним клієнтам.

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