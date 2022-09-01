США отримали ордер на арешт літака російського «Лукойлу» вартістю $45 млн — Finance.ua

США отримали ордер на арешт літака російського «Лукойлу» вартістю $45 млн
США отримали ордер на арешт літака вартістю $45 млн, який належить російській енергетичній компанії «Лукойл». Вважається, що літак знаходиться в росії.
Про це повідомило міністерство юстиції США, пише Reuters.
«Окружний суд США по Південному округу Техасу санкціонував вилучення», — йдеться у заяві департаменту.
Літак здійснював польоти до росії та з росії, порушуючи санкції Міністерства торгівлі США, додали в Міністерстві юстиції.
У відомстві проінформували, що востаннє Boeing 737-7EM літав до США у березні 2019 року.
З 2014 року «Лукойл» знаходиться під секторальними санкціями, запровадженими Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
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