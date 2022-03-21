США оголосили про винагороду в $5 млн за інформацію про приховані статки російських олігархів — Finance.ua

США оголосили про винагороду в $5 млн за інформацію про приховані статки російських олігархів

Вчора 18:25 — Світ

США оголосили про винагороду в $5 млн за інформацію про приховані статки російських олігархів

Мінфін Сполучених Штатів готовий виплатити до $5 млн за допомогу у виявленні яхт, нерухомості та іншого майна та рахунків корупціонерів та олігархів із росії. Будь-який громадянин, який володіє інформацією про приховані статки чиновників чи олігархів, або пов’язаних з ними компаній та фізосіб, може розраховувати на винагороду.

«Міністр фінансів має законні повноваження пропонувати винагороду в розмірі до $5 млн за інформацію, що веде до обмеження або конфіскації, конфіскації або репатріації вкрадених активів на рахунку у фінансовій установі США (включаючи американську філію іноземної фінансової установи), яка знаходяться на території Сполучених Штатів або у володінні чи під контролем будь-якої особи США», — повідомляє прес-служба Мінфіну США

Раніше глава МЗС Великобританії Ліз Трасс у інтерв’ю Times заявила, що санкції, введені проти російських олігархів, не зніматимуть. Власник лондонського футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович більше не зможе повернутись до Великобританії.

«Я не бачу таку ситуацію», — сказала вона, відповідаючи на питання про повернення Абрамовича до Британії. Також Трас вважає, що якщо російські олігархи не вплинули на главу Кремля Володимира Путіна, то таким чином вони сприяли розв’язанню війни з Україною.

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