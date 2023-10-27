США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн — Finance.ua

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн
Сполучені Штати 26 жовтня оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю у 150 мільйонів доларів. Зокрема до нього увійшли боєприпаси та ракети до комплексів NASAMS та HIMARS.
Про це йдеться у пресрелізі Міноборони США.
Новий пакет допомоги включає:
- додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- ракети ППО AIM-9M;
- зенітні ракети Stinger;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155-мм і 105-мм;
- ракети з трубним пуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
- протиброньові системи Javelin;
- понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- прилади нічного бачення;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- спорядження для холодної погоди;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
«Цей пакет допомоги у сфері безпеки є ще одним сигналом незмінної відданості Сполучених Штатів підтримці українського народу перед обличчям російської агресії. США залишаються відданими співпраці з членами НАТО та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її негайних потреб на полі бою», — йдеться у повідомленні Міноборони США.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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