США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн — Finance.ua

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн

Сполучені Штати 26 жовтня оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю у 150 мільйонів доларів. Зокрема до нього увійшли боєприпаси та ракети до комплексів NASAMS та HIMARS.

Про це йдеться у пресрелізі Міноборони США.

Новий пакет допомоги включає:

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

ракети ППО AIM-9M;

зенітні ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155-мм і 105-мм;

ракети з трубним пуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

протиброньові системи Javelin;

понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

спорядження для холодної погоди;

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

«Цей пакет допомоги у сфері безпеки є ще одним сигналом незмінної відданості Сполучених Штатів підтримці українського народу перед обличчям російської агресії. США залишаються відданими співпраці з членами НАТО та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її негайних потреб на полі бою», — йдеться у повідомленні Міноборони США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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