США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн — Finance.ua
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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн

Казна та Політика
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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн
Сполучені Штати 26 жовтня оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю у 150 мільйонів доларів. Зокрема до нього увійшли боєприпаси та ракети до комплексів NASAMS та HIMARS.
Про це йдеться у пресрелізі Міноборони США.
Новий пакет допомоги включає:
  • додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • ракети ППО AIM-9M;
  • зенітні ракети Stinger;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155-мм і 105-мм;
  • ракети з трубним пуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
  • протиброньові системи Javelin;
  • понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • прилади нічного бачення;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • спорядження для холодної погоди;
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
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«Цей пакет допомоги у сфері безпеки є ще одним сигналом незмінної відданості Сполучених Штатів підтримці українського народу перед обличчям російської агресії. США залишаються відданими співпраці з членами НАТО та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її негайних потреб на полі бою», — йдеться у повідомленні Міноборони США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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