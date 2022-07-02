США назвали 570 товарів з росії, які обкладуть підвищеним імпортним митом — Finance.ua

США назвали 570 товарів з росії, які обкладуть підвищеним імпортним митом Вчора 16:12 — Світ

США назвали 570 товарів з росії, які обкладуть підвищеним імпортним митом

США опублікували на сайті документів уряду країни список із 570 російських товарів, які з кінця липня будуть обкладатися підвищеним імпортним митом у 35%. До нього не увійшли паладій, титан та платина. Ввезення цієї продукції не заборонено на території Сполучених Штатів.

Перелік включає, зокрема, мінерали, обладнання, метали, продукцію з деревини.

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При цьому паладій, платина, титан, частина продукції з чавуну та нікелю до списку не потрапили. Вони є стратегічно важливими товарами для Вашингтона і у багатьох випадках немає доступної заміни.

росія є найбільшим експортером паладію, торік обсяг постачання цього металу становив 6,5 мільярда доларів.

У Вашингтоні пояснювали раніше, що йдеться про продукцію з річною імпортною вартістю 2,3 мільярда доларів. Загальний російський експорт у США минулого року становив близько 30 мільярдів доларів, продукція приблизно на 19 мільярдів тепер під санкціями (переважно це нафта та нафтопродукти).

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