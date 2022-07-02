США назвали 570 товарів з росії, які обкладуть підвищеним імпортним митом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США назвали 570 товарів з росії, які обкладуть підвищеним імпортним митом

Світ
214
США назвали 570 товарів з росії, які обкладуть підвищеним імпортним митом
США назвали 570 товарів з росії, які обкладуть підвищеним імпортним митом
США опублікували на сайті документів уряду країни список із 570 російських товарів, які з кінця липня будуть обкладатися підвищеним імпортним митом у 35%. До нього не увійшли паладій, титан та платина. Ввезення цієї продукції не заборонено на території Сполучених Штатів.
Перелік включає, зокрема, мінерали, обладнання, метали, продукцію з деревини.
Читайте також
При цьому паладій, платина, титан, частина продукції з чавуну та нікелю до списку не потрапили. Вони є стратегічно важливими товарами для Вашингтона і у багатьох випадках немає доступної заміни.
росія є найбільшим експортером паладію, торік обсяг постачання цього металу становив 6,5 мільярда доларів.
Місце для вашої реклами
У Вашингтоні пояснювали раніше, що йдеться про продукцію з річною імпортною вартістю 2,3 мільярда доларів. Загальний російський експорт у США минулого року становив близько 30 мільярдів доларів, продукція приблизно на 19 мільярдів тепер під санкціями (переважно це нафта та нафтопродукти).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.