США наклали санкції на кілька яхт путіна — Finance.ua

США наклали санкції на кілька яхт путіна

Вчора 12:46 — Фондовий ринок

Мінфін США оголосив про накладання санкцій на декілька яхт, пов’язаних з російською елітою та особисто президентом рф володимиром путіним, а також компанії, які обслуговують їх. Загалом під санкції потрапили сім яхт, 16 компаній та три літаки/гелікоптери.

Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) визначило як такі, що пов’язані з путіним, яхту Graceful під прапором рф та Olympia під прапором Кайманових островів. Зазначається, що на них він здійснив низку подорожей, у тому числі у 2021 році в Чорному морі, коли до нього приєднався олександр лукашенко.

Olympia (Photo credit: Feadship)

Під санкції потрапляють також компанії та одна особа, які залучені до управління цими яхтами або є формальними власниками. Це SCF Management Services Cyprus Ltd; компанії Ironstone Marine Investments, JSC Argument і її акціонерний власний Андрєй Гасілов та O’Neill Assets Corporation.

Пов’язаними з путіним визначили також яхти Shellest і Nega, які належать російській компанії Revival of Maritime Traditions та Limited Liability Company Gelios. Shellest періодично з’являється біля місця, де розташований чорноморський палац путіна, а яхту Nega він використовував для подорожей на півночі росії.

Shellest (Credit: Romeo United Yachts)

Під санкції потрапила брокерська компанія Imperial Yachts SARL, яка займається обслуговуванням елітних яхт, та її російський гендиректор. Компанія має окремий офіс у росії та обслуговує яхти багатьох представників російської еліти, включно з найближчим оточенням путіним. Обмеження застосовують і до компаній, пов’язаних з її гендиректором — Nord Marine, «Яхт-Трейд», Bilding Management, «Норд Марін Інжинірінг».

На додачу, у санкційний список потрапили зареєстрована у Сан-Марино Skyline Aviation за діяльність в окупованому Криму і пов’язаний з нею літак T7-OKY; яхта Sea Rhapsody, Madame Gu і розміщений на ній гелікоптер 3A-MGU, приватний літак P4-MGU. Останні три вважають пов’язаними з депутатом Держдуми рф, мільярдером Андрєєм Скочем.

Madame Gu (Dutch Yachting via Youtube)

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