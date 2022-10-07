США надають 55 млн дол. Україні на підготовку до зими — Finance.ua
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США надають 55 млн дол. Україні на підготовку до зими

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55 мільйонів доларів американської допомоги підуть на підтримку опалювальної інфраструктури України, ремонт труб та іншого устаткування тепломереж, щоб підготувати до зими оселі, лікарні, школи та підприємства. Про це оголосила адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США (USAID) Саманта Пауер.
Про це йдеться в заяві на сайті Посольства США в Україні, пише ukrainian.voanews.com.
Пауер перебуває з візитом в Україні. «Зараз критично важливий час для українського народу, який захищає свою свободу від брутального нападу, звільняє свою землю, готується до зими і зміцнює демократичні інституції та верховенство права», — написала Пауер в соцмедіа, після прибуття до Києва в четвер.
Допомога USAID охопить сім мільйонів українців в 19 регіонах, включаючи спустошені війною райони Чернігівської, Харківської, Київської, Миколаївської, Одеської, Запорізької та Житомирської областей, мовиться в повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко написав в Telegram, що в рамках проекту енергетичної безпеки USAID міське підприємство «Київтеплоенерго» отримало труби і трубопровідну арматуру вартістю 1,3 млн дол.
«Ми дуже вдячні Уряду США та USAID за допомогу. Це дозволить замінити 11 кілометрів пошкоджених тепломереж. Більшість робіт — уже на завершальній стадії», — додав він.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні вказав, що зима буде важкою, але підготовка до неї триває.
«Ми говоримо чесно: зима буде складною. Але, щоб її пройти, ми накопичуємо газ, вугілля та все інше, що необхідно», — заявив Зеленський.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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