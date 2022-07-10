США нададуть Україні $360 млн гуманітарної допомоги – Блінкен — Finance.ua
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США нададуть Україні $360 млн гуманітарної допомоги – Блінкен

Казна та Політика
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США нададуть Україні $360 млн гуманітарної допомоги – Блінкен
США нададуть Україні $360 млн гуманітарної допомоги – Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен за підсумками міністерської зустрічі «Групи двадцяти» у суботу оголосив про виділення Україні 360 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє AFP.
Він уточнив, що йтиметься про підтримку у вигляді їжі, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги та притулків, а також координацію з гуманітарними організаціями.
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Блінкен не уточнив, коли саме буде надана гуманітарна допомога.
Раніше стало відомо, що міністерська зустріч «Групи двадцяти» цього разу завершилась без ухвалення спільного комюніке.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден у п’ятницю підписав указ про виділення Україні військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, до якої входять, зокрема, додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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