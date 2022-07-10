США нададуть Україні $360 млн гуманітарної допомоги – Блінкен — Finance.ua

США нададуть Україні $360 млн гуманітарної допомоги – Блінкен Вчора 08:29 — Казна та Політика

США нададуть Україні $360 млн гуманітарної допомоги – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен за підсумками міністерської зустрічі «Групи двадцяти» у суботу оголосив про виділення Україні 360 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє AFP

Він уточнив, що йтиметься про підтримку у вигляді їжі, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги та притулків, а також координацію з гуманітарними організаціями.

Блінкен не уточнив, коли саме буде надана гуманітарна допомога.

Раніше стало відомо, що міністерська зустріч «Групи двадцяти» цього разу завершилась без ухвалення спільного комюніке.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у п’ятницю підписав указ про виділення Україні військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, до якої входять, зокрема, додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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