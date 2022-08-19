США можуть вивести свої компанії з Туреччини у разі зближення Ердогана та путіна – Politico — Finance.ua
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США можуть вивести свої компанії з Туреччини у разі зближення Ердогана та путіна – Politico

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У разі зближення лідерів Туреччини та росії США можуть переглянути відносини з Анкарою та рекомендувати американським компаніям вивести бізнеси з держави.
Про це УНН пише з посиланням на Politico.
Повідомляється, що США почали опрацьовувати такі сценарії після того, як турецький президент та російський диктатор зустрілися у Сочі, де за підсумком розповіли про домовленості на торговельно-економічній платформі. Зокрема, за словами Ердогана, сторони вирішили наростити товарообіг до 100 млрд доларів на рік і розраховуватися в національних валютах.
Як пише Politico, США допускають варіанти, що у разі ще більшого зближення Анкари та Москви, можуть «заборонити Туреччині робити розрахунки в доларах».
Вашингтон розглядає Туреччину як «центр тяжіння для бізнесу та капіталу, проте тісні взаємини з росією ставлять під сумнів інтеграцію Туреччини з рештою світу».
Тому, адміністрація Байдена може радити вивести американські бізнеси з Туреччини, якщо вона піде з росією на «формальне економічне партнерство».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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