США можуть вивести свої компанії з Туреччини у разі зближення Ердогана та путіна – Politico — Finance.ua

США можуть вивести свої компанії з Туреччини у разі зближення Ердогана та путіна – Politico Вчора 14:24

У разі зближення лідерів Туреччини та росії США можуть переглянути відносини з Анкарою та рекомендувати американським компаніям вивести бізнеси з держави.

Про це УНН пише з посиланням на Politico.

Повідомляється, що США почали опрацьовувати такі сценарії після того, як турецький президент та російський диктатор зустрілися у Сочі, де за підсумком розповіли про домовленості на торговельно-економічній платформі. Зокрема, за словами Ердогана, сторони вирішили наростити товарообіг до 100 млрд доларів на рік і розраховуватися в національних валютах.

Як пише Politico, США допускають варіанти, що у разі ще більшого зближення Анкари та Москви, можуть «заборонити Туреччині робити розрахунки в доларах».

Вашингтон розглядає Туреччину як «центр тяжіння для бізнесу та капіталу, проте тісні взаємини з росією ставлять під сумнів інтеграцію Туреччини з рештою світу».

Тому, адміністрація Байдена може радити вивести американські бізнеси з Туреччини, якщо вона піде з росією на «формальне економічне партнерство».

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