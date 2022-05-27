США конфіскували у Греції іранську нафту в російському танкері – Reuters — Finance.ua
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США конфіскували у Греції іранську нафту в російському танкері – Reuters

Вчора 02:54Енергетика
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США конфіскували у Греції іранську нафту в російському танкері – ReutersСША конфіскували у Греції іранську нафту в російському танкері – Reuters, Reuters
США конфіскували іранський нафтовий вантаж, який перебував на російському кораблі поблизу Греції. Вантаж відправлять до Сполучених Штатів на борту іншого судна.
Про це передає Reuters з посиланням на три джерела, ознайомлених з цим питанням.
Минулого місяця влада Греції арештувала «Пегас» під прапором Ірану з 19 членами екіпажу росії біля узбережжя південного острова Евія через санкції ЄС. Повідомлялося, що судно конфіскували в рамках санкцій ЄС проти росії. Однак пізніше судно звільнили через плутанину щодо санкцій стосовно його власників.
Зазначається, що танкер 1 березня перейменували в Lana, а з 1 травня він перебував біля грецьких вод під іранським прапором, хоча раніше був під російським.
Джерело в міністерстві судноплавства Греції повідомило, що міністерство юстиції США «проінформувало Грецію, що вантаж на судні є іранською нафтою». Зазначається, що «вантаж був переведений на інше судно, яке найняли США».
Конфіскацію підтвердило західне джерело, знайоме з цим питанням, яке додало, що вантаж був перекинутий на танкер Ice Energy під прапором Ліберії, яким управляє грецька судноплавна компанія Dynacom.
Джерело в Dynacom підтвердило, що «виконується передача нафти з судна на компанію Dynacom Ice Energy, яка потім відправиться до Сполучених Штатів».
Нагадаємо, що близько 62 млн барелів (рекордна кількість) російської нафти Urals наразі перебувають у суднах в морі: трейдери намагаються знайти покупців на нафту, але охочих немає.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Mind
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