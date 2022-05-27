США конфіскували у Греції іранську нафту в російському танкері – Reuters — Finance.ua

США конфіскували у Греції іранську нафту в російському танкері – Reuters

Вчора 02:54 — Енергетика

США конфіскували у Греції іранську нафту в російському танкері – Reuters, Reuters

США конфіскували іранський нафтовий вантаж, який перебував на російському кораблі поблизу Греції. Вантаж відправлять до Сполучених Штатів на борту іншого судна.

Про це передає Reuters з посиланням на три джерела, ознайомлених з цим питанням.

Минулого місяця влада Греції арештувала «Пегас» під прапором Ірану з 19 членами екіпажу росії біля узбережжя південного острова Евія через санкції ЄС. Повідомлялося, що судно конфіскували в рамках санкцій ЄС проти росії. Однак пізніше судно звільнили через плутанину щодо санкцій стосовно його власників.

Зазначається, що танкер 1 березня перейменували в Lana, а з 1 травня він перебував біля грецьких вод під іранським прапором, хоча раніше був під російським.

Джерело в міністерстві судноплавства Греції повідомило, що міністерство юстиції США «проінформувало Грецію, що вантаж на судні є іранською нафтою». Зазначається, що «вантаж був переведений на інше судно, яке найняли США».

Конфіскацію підтвердило західне джерело, знайоме з цим питанням, яке додало, що вантаж був перекинутий на танкер Ice Energy під прапором Ліберії, яким управляє грецька судноплавна компанія Dynacom.

Джерело в Dynacom підтвердило, що «виконується передача нафти з судна на компанію Dynacom Ice Energy, яка потім відправиться до Сполучених Штатів».

Нагадаємо, що близько 62 млн барелів (рекордна кількість) російської нафти Urals наразі перебувають у суднах в морі: трейдери намагаються знайти покупців на нафту, але охочих немає.

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