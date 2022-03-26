США і Євросоюз домовились про поставку 15 мільярдів кубів скрапленого природного газу — Finance.ua

Сполучені Штати працюватимуть над постачанням 15 мільярдів кубометрів зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європейського Союзу цього року, щоб допомогти Європі відмовитися від поставок російських енергоносіїв.
Росія забезпечує близько 40% потреб Європи в газі. ЄС прагне цього року скоротити свою залежність від російського газу на дві третини і припинити весь імпорт російського викопного палива до 2027 року через вторгнення росії в Україну.
Занепокоєння щодо безпеки поставок посилилися на цьому тижні після того, як росія наказала перевести оплату газових контрактів на рублі, що підвищило ризик скорочення поставок і навіть підвищення цін.
Умови контрактів про постачання ЗПГ не так легко змінити, щоб перенаправити газ іншим покупцям.
«Зазвичай будівництво нового виробничого об’єкта займає два-три роки, тому ця угода (скоріш — ред.) може бути пов’язана з перенапрямком існуючих поставок, ніж із введенням в дію нових потужностей», — сказав Алекс Фроулі, аналітик з газу та ЗПГ у компанії ICIS.
Високопоставлені представники адміністрації США не уточнили, який обсяг чи відсоток додаткових поставок ЗПГ надходитиме до Європи зі США.