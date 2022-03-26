США і Євросоюз домовились про поставку 15 мільярдів кубів скрапленого природного газу — Finance.ua

США і Євросоюз домовились про поставку 15 мільярдів кубів скрапленого природного газу

Вчора 20:21 — Енергетика

Сполучені Штати працюватимуть над постачанням 15 мільярдів кубометрів зрідженого природного газу (ЗПГ) до Європейського Союзу цього року, щоб допомогти Європі відмовитися від поставок російських енергоносіїв.

Про це повідомляє Reuters

Росія забезпечує близько 40% потреб Європи в газі. ЄС прагне цього року скоротити свою залежність від російського газу на дві третини і припинити весь імпорт російського викопного палива до 2027 року через вторгнення росії в Україну.

Занепокоєння щодо безпеки поставок посилилися на цьому тижні після того, як росія наказала перевести оплату газових контрактів на рублі, що підвищило ризик скорочення поставок і навіть підвищення цін.

Умови контрактів про постачання ЗПГ не так легко змінити, щоб перенаправити газ іншим покупцям.

«Зазвичай будівництво нового виробничого об’єкта займає два-три роки, тому ця угода (скоріш — ред.) може бути пов’язана з перенапрямком існуючих поставок, ніж із введенням в дію нових потужностей», — сказав Алекс Фроулі, аналітик з газу та ЗПГ у компанії ICIS.

Високопоставлені представники адміністрації США не уточнили, який обсяг чи відсоток додаткових поставок ЗПГ надходитиме до Європи зі США.

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