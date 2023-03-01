США допомагають країнам Центральної Азії переорієнтувати торгівлю з рф — Finance.ua

США допомагають країнам Центральної Азії переорієнтувати торгівлю з рф Сьогодні 12:20

Сполучені Штати уважно стежать за спробами росії обійти санкції через сусідні країни та допомагає країнам Центральної Азії диверсифікувати міжнародну торгівлю і зменшити зв’язки з рф.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяви держсекретаря США Ентоні Блінкена під час візиту в Казахстан.

Він заявив, що США уважно стежать за спробами росії обійти санкції через Центральну Азію, та підкреслив стурбованість тим, що Росія отримує мікрочіпи та інші технології через імпорт від своїх сусідів.

Блінкен анонсував, що адміністрація Байдена виділить додаткові 25 мільйонів доларів, щоб допомогти країнам Центральної Азії диверсифікувати торговельні відносини і експортні маршрути.

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«Ми дуже уважно стежимо за дотриманням санкцій і ведемо постійну дискусію з низкою країн», — сказав він. США надали ліцензії, які можуть допомогти регіональним компаніям «згорнути цю діяльність і розірвати зв’язки з росією», зауважив він.

Хоча запроваджені країнами Заходу санкції проти рф призвели до падіння обсягів торгівлі між ЄС/США та рф торік, проте зростання торговельних потоків із сусідами росії може бути ознакою того, що Москва змогла обійти деяких з цих заходів.

«Ми дуже добре усвідомлюємо побічні наслідки російської агресії, — сказав Блінкен. «Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати їх, пом’якшити і створити багато різних можливостей для партнерів тут, у Центральній Азії».

Казахстан не хоче, щоб його територія використовувалася для обходу санкцій, заявив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тілеуберді на спільному брифінгу з Блінкеном.

Американські чиновники відстежують випадки ухилення від санкцій і кажуть, що вони оптимістично налаштовані щодо того, що регіон, який тривалий час був економічно інтегрований з росією, демонструє певні ознаки роз’єднання.

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