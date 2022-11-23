США додатково надали Україні 4,5 млрд доларів допомоги — Finance.ua
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США додатково надали Україні 4,5 млрд доларів допомоги

Казна та Політика
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США додатково надали Україні 4,5 млрд доларів допомоги
США додатково надали Україні 4,5 млрд доларів допомоги
США надали Україні як додаткову пряму бюджетну підтримку — 4,5 млрд доларів.
Про це йдеться у заяві міністерки фінансів Джанет Єллен, яку поширив Мінфін США.
«Сьогодні Сполучені Штати продовжили дотримуватись своєї непохитної прихильності перед Україною, мобілізувавши додаткові 4,5 мільярда доларів у вигляді грантів для прямої бюджетної підтримки. Ці кошти почнуть виплачуватися найближчими тижнями та допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг, включаючи заробітну плату працівникам лікарень, державним службовцям і вчителям, а також соціальну допомогу людям похилого віку та вразливим. У поєднанні з нашою підтримкою безпеки та величезною хоробрістю українського народу ці кошти є критично важливим інструментом опору України неспровокованому вторгненню путіна», — йдеться у заяві Єллен.
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Ці виплати доведуть загальну пряму бюджетну підтримку України з боку США до 13 мільярдів доларів, усі у вигляді грантів.
«Ми заохочуємо інших донорів збільшити та прискорити свою допомогу Україні. Крім надання економічної підтримки, Міністерство фінансів і уряд США продовжуватимуть використовувати всі наші інструменти, включаючи нашу історичну коаліцію санкцій, щоб послабити військову машину путіна», — додала Єллен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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