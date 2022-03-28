SriLankan Airlines припиняє польоти до москви — Finance.ua

SriLankan Airlines припиняє польоти до москви

Вчора 22:49 — Фондовий ринок

Національна авіакомпанія Шрі-Ланки SriLankan Airlines Limited з 28 березня припиняє польоти до російської столиці.

Про це повідомляє Ada Derana Business.

У SriLankan Airlines зазначили, що відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з «операційними обмеженнями, що перебувають поза контролем компанії».

Авіакомпанія висловлює шкоду через будь-які незручності, спричинені клієнтам цим рішенням через форс-мажорну ситуацію.

«SriLankan Airlines продовжить стежити за ситуацією в росії і сподівається відновити операції, щойно покращаться умови», — йдеться у повідомленні.

Авіаперевізник SriLankan Airlines до припинення перельотів здійснював два щотижневі рейси між Коломбо та москвою.

Як повідомлялося, Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) зупинило дію дозволів та ліцензій десятків російських авіаперевізників після запровадження санкції ЄС проти росії через її агресію проти України.

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