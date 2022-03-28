SriLankan Airlines припиняє польоти до москви — Finance.ua

Національна авіакомпанія Шрі-Ланки SriLankan Airlines Limited з 28 березня припиняє польоти до російської столиці.
Про це повідомляє Ada Derana Business.
У SriLankan Airlines зазначили, що відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з «операційними обмеженнями, що перебувають поза контролем компанії».
Авіакомпанія висловлює шкоду через будь-які незручності, спричинені клієнтам цим рішенням через форс-мажорну ситуацію.
«SriLankan Airlines продовжить стежити за ситуацією в росії і сподівається відновити операції, щойно покращаться умови», — йдеться у повідомленні.
Авіаперевізник SriLankan Airlines до припинення перельотів здійснював два щотижневі рейси між Коломбо та москвою.
Як повідомлялося, Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) зупинило дію дозволів та ліцензій десятків російських авіаперевізників після запровадження санкції ЄС проти росії через її агресію проти України.