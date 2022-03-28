SriLankan Airlines припиняє польоти до москви — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

SriLankan Airlines припиняє польоти до москви

Вчора 22:49Фондовий ринок
163
SriLankan Airlines припиняє польоти до москви
Національна авіакомпанія Шрі-Ланки SriLankan Airlines Limited з 28 березня припиняє польоти до російської столиці.
Про це повідомляє Ada Derana Business.
У SriLankan Airlines зазначили, що відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з «операційними обмеженнями, що перебувають поза контролем компанії».
Авіакомпанія висловлює шкоду через будь-які незручності, спричинені клієнтам цим рішенням через форс-мажорну ситуацію.
«SriLankan Airlines продовжить стежити за ситуацією в росії і сподівається відновити операції, щойно покращаться умови», — йдеться у повідомленні.
Авіаперевізник SriLankan Airlines до припинення перельотів здійснював два щотижневі рейси між Коломбо та москвою.
Як повідомлялося, Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) зупинило дію дозволів та ліцензій десятків російських авіаперевізників після запровадження санкції ЄС проти росії через її агресію проти України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.